出道超過40年的資深藝人曹西平，16日無預警宣布不再上節目通告，因曾被某製作人封殺。今（17日）再發文揭露對方私下陷害還跟別人哭訴，怒酸：「你們集體的封殺我真的很棒。」

曹西平稍早在臉書罵之前封殺他的製作人，「我待在演藝圈也一輩子，我不接受這樣子的羞辱跟不公平的待遇，以為我過氣了我沒有什麼力量了，更沒有什麼聲音了，因為我是老藝人過氣老藝人，所以可以這樣子搞我、陷害我、傷害我，因為妳握有權力所以當然可以這麼做。」

曹西平再揭該製作人的抹黑手法，「妳去哭訴每個人說我對妳怎麼了？我真的是傻眼，我連面都沒有見到把我說成這樣子？四哥粉絲團發個文章就被人家說成這樣子，你們集體的封殺我真的很棒很屌，很爽吧，連坐法很狠吧。」

曹西平感嘆，其他人還要靠製作方吃飯，能理解他們不太敢出聲，但對於遭欺負的過往，曹西平仍耿耿於懷，「對我的霸凌我不會忘記，來找我說明的人我也不忘記你們，我有錯我跟妳道歉，我沒有錯我死都不會跟妳道歉。」、「我不對我跟妳道歉，妳不對亂造謠妳難道不用跟我道歉啊？不用躲，四哥說的都是事實」；曹西平更點出娛樂界亂象：「演藝圈很悲哀可以把真話說成假話，都是為了生存」，感慨資深藝人都會被亂抹黑了，何況是新人。