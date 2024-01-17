中天綜合台《小明星大跟班》明（18）日晚間10點將播出「談戀愛總是被劈腿？！演藝圈綠帽軍團來了」主題。卞慶華竟意外當過第三者：「去旅行時，才剛到民宿她就突然說要回去工作，我要載她回去，她說會破壞氣氛，就叫我留下來跟朋友繼續玩，但我把車借給她後，她從此就消失了。」

卞慶華接續補充：「我一回到家，東西都被搬空，連我值錢的東西都拿走，只留了一張紙條寫『四面佛託夢給我，再跟你在一起，公司會倒閉』，但這只是藉口，因為我跟她失聯2個月，但她朋友說，她已經懷孕3個月要結婚了。」

倪雅倫曾遇過渣男。（中天綜合台提供）

倪雅倫聽完感同身受地說，自己也遇過類似的狀況：「對方在日本工作，我去找他時，一直莫名被找碴。回台灣後，我在日本的女生朋友說，在婦產科看到他，他才說是一夜情的對象懷孕，女生超過3個月才跟他說，所以我知道後大概10多天，他們就結婚了。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。