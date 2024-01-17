40歲女星錢柏渝曾和台塑長孫王泉仁有過一段戀情，因當年她只有高中學歷，讓王泉仁的爸王文洋不滿意，開條件「起碼要國立大學畢業」，兩人戀情告吹，王文洋後來接連與李晶晶、麻衣閃婚閃離，錢柏渝最近受訪，坦言有意回到演藝圈，更自曝其實和麻衣是臉書好友。

錢柏渝過去演出過《流星花園》、《新兵日記》等，當年她與王泉仁交往，更陪男方到倫敦念書，甚至出席王泉仁母親王靜文的喪禮，可惜因學歷卡關戀情無疾而終。最近她接受《三立新聞網》專訪，問到過去和王泉仁分手被形容是豪門夢碎，她澄清其實對豪門並無嚮往，平時錢夠用就好，她更爆料早年剛用臉書時習慣大量加好友，與麻衣其實是臉書好友，但現實生活並無互動。

傳聞王文洋（左）表示「希望媳婦至少是國立大學畢業」，讓王泉仁只好和錢柏渝提分手。（圖／中時資料照片）

錢柏渝原藝名為「柏妍安」，早年拍攝廣告一炮而紅，2006年與王泉仁相識陷入熱戀，近年一度與香港富商陳偉成交往，但最後也分手，她受訪透露後來到澳洲念書，因疫情爆發回台生活，目前沒急著談戀愛，也不想凍卵生小孩，過去她演《新兵日記》中「田欣」一角走紅，如今想回歸演員身分，演壞女人和本土劇也可以，但她承認台語還沒有這麼好，還需要多練習。

過去錢柏渝的幾段戀情都轟轟烈烈，曾與丁春誠傳緋聞，接著先後和王泉仁、陳偉成交往，當年王泉仁為了討她開心，曾傳聞某次回台灣帶了一只超大行李箱，打開一看竟是為了喜歡甜食的錢柏渝收集的各種巧克力，讓她超感動，但由於學歷問題，王文洋沒點頭，某天王泉仁對她說一句：「我應該不會跟妳結婚了！」錢柏渝便心碎自己買機票回台，後來王泉仁閃電官宣與首都客運千金李晶晶結婚，更讓錢柏渝內傷不已。