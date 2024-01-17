金曲歌王蕭敬騰（老蕭）去年無預警成功求婚經紀人女友Summer林有慧，兩人認識16年，傳緋聞多年終於公開好消息，蕭敬騰霸氣表示：「從今天開始我要用力，用我一生去愛。」令許多人都看了相當感動。兩人近日接受專訪談及這段姐弟戀，蕭敬騰坦言年齡從不是問題，不過卻也心疼愛妻提早14年出生、等他等了太久。

蕭敬騰去年社群開心表示「我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福」，同時霸氣宣告「如願聽到最重要的那3個字，是的，我正式告別了單身」，在求婚影片中，只見他單膝下跪為Summer戴上求婚戒，並承諾：「我要用力，用我一生去愛」，消息曝光後甜翻眾人。

蕭敬騰與經紀人Summer愛情長跑多年。（影片來源／一条Yit Youtube）

最近兩人一起上節目接受訪談，蕭敬騰談到這段相差14歲姊弟戀，認為年齡不是問題，還透露Summer私下很幼稚、很可愛，同時又能非常成熟認真，「我只有怪她：『妳為什麼要這麼早出生？妳等我會不會等太久？』」此外，Summer也坦言過去不公開戀情的原因，就是因為有年紀的顧慮，當時19歲的蕭敬騰對她一見鍾情，她也擔心對方只是一時衝動，建議他再接觸更多的人。

蕭敬騰表示，希望能在Summer滿50歲前確認兩人關係，因此特地選在對方生日前一天求婚。如今兩人正式升格夫妻，他也吐露真實想法：「非常完整、很踏實，一切都是我期盼已久的生活。」而現在沒有工作時，兩人便會聽聽爵士樂、一起吃美食與運動，生活平淡卻也相當幸福。