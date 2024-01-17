加拿大聯邦政府16日發布敏感技術研究和相關機構政策，其中包括一份含中國研究機構在內的清單，85家中國機構入列，並稱其對加拿大國家安全構成最大風險。加拿大大學和研究人員如果與這些機構合作，將失去獲得聯邦撥款資格。

據加拿大國際廣播電台報導，加拿大聯邦政府列出85家中國、6家俄羅斯和12家伊朗等共計103家機構，並稱這些機構與該國軍隊和國家安全機構有關，對加拿大國家安全構成最大風險。

名單中包括中國人民解放軍軍事科學院、北京航空航天大學、哈爾濱工程大學、湖南大學、四川大學、天津大學及西安工業大學等。

據報導，加拿大大學和研究人員在研究包括人工智慧在內的先進和新興技術時，如果與政府認為可能威脅國家安全的外國機構合作，將失去獲得聯邦撥款資格。

加拿大聯邦政府並公布一份敏感研究領域清單，其中包括先進武器、量子技術、機器人技術、航空航天、太空和衛星技術以及醫療和保健技術。在這些領域申請研究撥款的研究人員，需要證明他們沒有與上述外國機構合作，也沒有接受這些機構的資助。

新政策將於春季生效，但加國政府表示，如發現有風險，會立即作判斷；機構名單是通過公開來源和保密來源制定的，有需要時可以更新。

據報導，加拿大聯邦政府官員介紹新政策時，指出未掌握有多少加拿大研究機構與名單上的外國機構合作；研究數量多少未必是重點，研究風險程度可能更需留意。

一位加國官員指，希望通過列出敏感研究領域和有問題的機構，可指引加拿大研究人員和省政府直接拒絕與他們合作。

對此，中國駐加拿大使館批評，加方以莫須有的國家安全風險為藉口，將正常科技交流合作政治化，破壞中加兩國科技界的開放、信任與合作，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

中國駐加拿大使館稱，中加科技交流合作是雙向的，也是互利的。加方將科技合作問題政治化、武器化，完全是搞「小院高牆」的短視行為。敦促加方立即糾正錯誤做法，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止濫用「清單」等工具遏制打壓中國學術機構，為構建開放自由的國際科技合作生態營造良好環境，否則只會損人害己。