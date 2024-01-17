桃園市政府17日舉行新任祕書處長于建國（右）、政風處長吳滄俯（左）宣誓就職典禮，由市長張善政（中）擔任監誓人。(蔡依珍攝)

桃園市政府祕書處長于建國、政風處長吳滄俯2首長17日在市政會議宣誓就職，市長張善政介紹時指出，于建國過去是參事代理祕書處長，這次是真處長，笑稱因此算是「1個半」，引發哄堂大笑，期許2人加入市府團隊後可以發揮所長。

「今天算是1個半的新同事加入！」張善政說，于建國過去歷任高公局專門委員、桃市府參事、民政局副局長，去年前祕書處長許淑真因家庭因素離職，由于建國以參事暫代處長一職，本月15日屆滿退休，換一種身分繼續在市府團隊打拚，16日正式接任祕書處長，張善政讚于在代理期間操刀舉辦今年元旦升旗等活動，表現有目共睹，大家對他應該不陌生，希望他正式接任後和市府各局處搭配合作更好。

張善政也介紹，新任政風處長吳滄俯是台北大學犯罪學研究所碩士，過去曾任經濟部政風處長、科技部政風處長、彰化縣政風處長和其他中央政風要職，笑說吳滄俯在科技部任職時他已離開，不然當時就有緣當同事。他讚吳滄俯在科技部任內推動外商座談會，讓外商了解國內科技展業作法，在經濟部任內，也助水利署拿到透明金質獎，非常不容易，希望到桃園能繼續發揮所長。