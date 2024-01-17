大陸赤焰新聞報導，西安中級法院16日發布公告稱，已於9日對兩名故意殺人犯執行死刑。經查，兩名故意殺人犯均因生活不順，對社會不滿遂產生殺人想法。遂持凶器上街，無差別隨機見人就殺，死刑犯之一朱龍龍生於2000年，2020年8月犯案時20歲，致15歲少年死亡。死刑犯之二吳泓儒生於1999年，疑似「模倣犯」於2021年7月犯案，時年22歲，造成路人一死三傷。

西安中院公告，故意殺人犯朱龍龍，男，23歲，2000年11月1日出生於河南省長葛市。2020年8月12日19時許，朱龍龍因生活不順，在西安市灞橋區合能十裡錦繡社區二期北門外東側其乾姊經營的化妝品店內，向乾姊表示自己不想活了想隨便殺人，並隨身帶有一把水果刀。

乾姊為阻止其行凶，與朱龍龍搶刀但未成功。朱龍龍離開化妝品店，在店門口遇見獨自放學回家的被害人汪某（歿年15歲），即持刀上前捅刺汪某腹部。汪某被捅刺後逃入一社區內，朱龍龍追趕至該社區北門後轉身離開。此後汪某因被刺破腹主動脈致失血性休克死亡。

西安中院布告，故意殺人犯吳泓儒，男，24歲，1999年11月15日出生於甘肅省寧縣。吳泓儒因自身原因，長期對社會不滿，遂產生殺害女性的想法，並為此先後購買了羊角錘和匕首。2021年7月10日16時許，吳泓儒攜帶購買的羊角錘和匕首來到西安市碑林區友誼東路西安交通大學南門附近伺機作案。

當日19時25分，吳泓儒在持羊角錘先後砸傷兩名女性被害人後，在距西安交通大學南門東約50米處，再次持羊角錘向過路的王男(歿年33歲)侯女夫婦和女兒王某行凶。過程中，侯女被吳泓儒持羊角錘砸擊頭部致輕微傷，王男上前阻擋時，被吳泓儒持匕首先後刺中腹部和胸部，後經送醫院搶救無效因肺臟破裂引起失血性休克死亡。此後，吳泓儒還欲對路人行凶時，被隨後趕來的保安和群眾制服，後被趕來的公安人員抓獲。

西安中院發布的布告還顯示，罪犯吳泓儒、朱龍龍分別進行故意殺人犯罪活動，罪行極其嚴重，社會危害性極大。該院依照大陸《刑法》有關條款，分別以故意殺人罪判處上列二罪犯死刑，剝奪政治權利終身。二罪犯不服，分別提出上訴，經陝西省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並依法上報最高人民法院覆核。大陸最高人民法院核准判處上列二罪犯死刑。

1月9日，西安中院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將罪犯吳泓儒、朱龍龍兩名罪犯驗明正身，押赴刑場，執行死刑。