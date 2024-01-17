為維護行車順暢及交通安全，台北市交通管制工程處於去年10月18日試辦市民高架下環河北路匝道平日下午5時至晚間8時禁止右轉管制，有助於下匝道左轉車流紓解及減少車流交織，為紓緩下午2時後左轉車流增加情形，1月18日起擴大試辦該匝道平日下午2時至晚間8時禁止右轉管制。

交工處指出，市民高架下環河北路匝道於去年10月18日起試辦平日下午5時至晚間8時禁止右轉，試辦後下匝道車流可充分利用2車道紓解，有助於下匝道左轉車流紓解，並減少車流交織情形，

交工處表示，市民高架環河北路下匝道於平日下午2時後左轉車流逐漸增加，且停等車隊常回堵至台北車站附近，為使下匝道車流充分利用2車道左轉，提高車流紓解效率，將自1月18日起擴大試辦該匝道平日下午2時至晚間時禁止右轉管制。

交工處提醒，該匝道需右轉車輛建議改由重慶北路下匝道，或改道至其他替代動線，請駕駛人遵循現場交通標誌、號誌指示行止，以維行車順暢與安全。