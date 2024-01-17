高盛表示，目前是大選之前，情況可能不明朗下，有些投資者還是以觀望態度為主。不過，等這場大選一結束，應該會有不少外資湧入。印度股票的股價過高，讓不少人不敢進場，但如果以獲利成長的角度來看，應可解決這個問題。

2023年期間，外資買超210億美元的印度股票，但在2024年的元月開始迄今，買氣似乎已縮手，原因是4到5月要大選。外界預估，現任總理莫迪將為自己贏得第3個任期。因此，部分基金還是保有少量的印度股票水位。

高盛指出，在全球資金的布局中，印度股市的持有比重還是偏低，若依歷史部位相比，總資產約2.4兆美元的全球共同基金，大概超賣印度近150個基本點。

印度股市屢創新高外，2023年的年線已連續8年上漲，最主要的原因是，市場看好印度未來一片大好的經濟成長前景。同時，也把印度視為能取代成長陷入泥淖的中國大陸替代國。

高盛預估，印度股市今明兩年的年均複合成長率約15%，可能會限制股票的價格。NSE Nifty 50指數若跟其它亞太地區股市相比較的話，目前有50%的溢價空間。

高盛指出，從近幾個月看來，許多總部位於台灣、香港或中國大陸地區，專門培育新創業的種子基金（seed fund），現在都對印度股市有不少興趣。同時，來自韓國甚至巴西的資金，也有考慮增加印度股市投資部位。