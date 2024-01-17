當地時間1月16日，中國大陸國務院總理李強在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）並發表演說。李強表示，中國大陸經濟在去年實現了5.2％的增長，超過官方5％的目標，他並歡迎外商繼續投資中國大陸。不過，據自由亞洲電台報導，有專家質疑李強數據的真實性，並敦促北京做出實際行動。

李強出席達沃斯論壇，預計2023年中國大陸經濟增長5.2％。

今年世界經濟論壇以「重建信任」（Rebuilding Trust）為主題，於本月15日至19日在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行。根據主辦單位發佈的信息，今年論壇召集了來自120國、超過2800名領袖人物與會，其中包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和身為中國大陸第二號人物的國務院總理李強等。

中國大陸近年來經濟疲軟，外資投入減少。李強當天在約25分鐘的演說中，花不少篇幅力捧中國大陸經濟表現，盼重建外國企業與投資人的信心。

李強表示，看待中國大陸經濟如同領略阿爾卑斯山雄渾壯闊之美，須「把視野放寬、把目標投遠一些」；只有打開視野的縱深，進行全景式觀察，才能做到客觀和全面，才能看到整體和全貌，真正瞭解中國大陸經濟當下之形和長遠之勢。

李強說：「中國是全球發展的重要引擎，這些年我們對世界經濟增長貢獻率一直在30％左右。剛剛過去的2023年，中國經濟總體回升向好，預計我們的經濟總量GDP的增幅在5.2％左右，高於我們去年年初確定的5％左右的目標」。

近來，在地緣政治風險上升、中國大陸《反間諜法》惡化經商與投資環境下，外資逐漸撤出中國大陸市場。根據中國大陸商務部統計，去年1到11月，中國大陸實際使用外資（FDI）金額為1.04萬億元人民幣，年減10.0％，為連續第6個月下跌。

為恢復外資信心，李強16日借著演說溫情喊話，強調選擇中國大陸市場不是風險，而是機遇。他承諾，中國大陸會繼續縮減外資准入負面清單，保障外商投資企業國民待遇，並研究制定有關政策，處理跨國公司關心的中國大陸數據、跨境流通與參與政府採購等問題。他強調：「不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放大門只會越開越大」。

不過，自由亞洲電台引述美國前國務卿蓬佩奧的首席中國政策顧問余茂春指出，外界對中國大陸經濟、中國大陸政府信譽的信心已經消失，李強宣稱去年中國大陸經濟實現5.2％的增長，根本無法讓人相信。

余茂春分析：「首先，中國政府的數字是自己炒作出來的，因為中國經濟數據永遠是很好的，即使在最困難的時候也是有增長。另外一點就是，這個數字沒有辦法核實，以前還有外國評估公司到中國去做一些有限的調查，現在連這個機會都沒有了」。

余茂春還指出，李強上述表態難以打動外資，因為外界主要看的是中國大陸政府的行為。北京嘴上說得很好聽，但對外資的打壓卻是系統性的。他認為，中國大陸政府若不改變投資環境，光在口頭上呼籲大家去投資，不可能改變人們的初衷。

報導引述華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）美中關係專家帕特里夏．金（Patricia M. Kim）認為，中國大陸領導人近幾周來雖聲稱對外國企業與投資敞開大門，但除口頭保證外，仍須拿出實際行動。例如，放寬簽證程序，並透過降低在台海的侵略性姿態，讓投資人放心。

她說：「有鑒於外界越來越擔憂台海可能發生潛在衝突，以及衝突可能為所有人帶來的嚴重經濟影響，我認為要讓全球投資人放心，北京今年能採取最關鍵的一步就是，降低在台海的侵略性姿態，展現和平管控台海分歧的真心意圖」。

華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟和國安問題專家沃特斯（Riley Walters）也表示，行動勝於雄辯，中國大陸應拿出實際作為，讓外國投資人真的感受到環境有所改善。

沃特斯說：「中國至少要讓外資感覺可以安心進到中國市場，不須應付官僚，或面對來自受政府資助當地企業的不公平競爭，且要能夠信任他們的投資不會遭到審查，或可能被奪走。同等重要地，還要能信任他們的主管不會遭中國監禁，不管是真的被關進監牢或是簽證被撤銷，而無法進出中國。」