台南市政府警察局17日舉辦卸新任分局長、大隊長、隊長聯合交接典禮。（張毓翎攝）

大選結束後，警政署日前發布全國重要警職人事大調整，台南市政府警察局包括分局長、大隊長、隊長等54位中高階警官異動，17日交接典禮上，台南市長黃偉哲致詞時，提出包含強力打擊犯罪，維護市民治安有感；交通精準科技執法，確保用路人安全；台南400共襄盛舉等3點，期勉新任者共同守護大台南。

台南地方檢察署檢察長鍾和憲、台南市大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市刑事警察之友會理事長劉怡萱及地方多位民意代表包括立法委員賴惠員、台南市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿、蔡育輝、林燕祝、李偉智、楊中成、周嘉韋、施余興望等人也與會觀禮，典禮盛大隆重。

黃偉哲於交接典禮中，重申「打造安全大台南、幸福宜居城市」是市府施政目標，也是市民的共同期望，感謝警察同仁對於台南市治安交通及為民服務工作的付出，台南臨櫃攔阻詐騙績效在全台名列前茅，他期盼警局延續好成績，同時減少刑事偵查負擔並致力攔阻詐騙，防止民眾財產的損失。

最後，黃偉哲也強調，不管在選舉期間或是在平時，民眾最關心的議題都是治安，另外因為今年是台南400，台灣燈會等相關國家重大活動舉辦都在台南市，交通維護將是未來工作重點，期勉警局同仁持續努力為市民服務。