近來呼吸道傳染疾病疫情升溫，一不注意就很容易中標，出現流鼻涕、咳嗽等症狀。營養師李婉萍就提到，生病除了喝白開水外，也可適時補充其它飲品，如富含維生素C的果汁、無咖啡因茶飲、蜂蜜水、雞湯，都有助縮短感冒時間及降低嚴重度。

李婉萍過去在個人網站撰文表示，每當生病、感冒時常被叮嚀多喝水，雖為老生常談，但對正在和病菌戰鬥的身體來說，確實需要水分補給才能加速復原，尤其伴隨出汗或發燒症狀而有脫水之虞時，更是重要。然而，除了清淡無味的白開水外，實際上，還有其它飲品能幫助身體恢復，整理以下4款：

1、高C果汁：研究指出，維生素C有助縮短感冒時間和降低嚴重度，可在開水中滴入新鮮檸檬汁、柳橙汁，或使用油甘鮮果粉泡水喝。此外，也可以使用發泡錠補充，但要留意過量問題，每人每天維生素C建議攝取量上限為2000毫克，當心感冒沒好，反而造成身體的副作用。

2、無咖啡因茶飲：身體康復前，應避免飲用含酒精、咖啡因或含糖量高的飲品，以免導致脫水。可選擇不含咖啡因的茶，像是洋甘菊、薄荷、玫瑰花等花草茶。另外，有研究發現，熱飲能緩解流鼻涕、咳嗽、打噴嚏、寒冷和疲倦等不適，但若是接近室溫的飲品，只能舒緩流鼻涕、咳嗽和打噴嚏的症狀。

3、蜂蜜水：在開水或上述飲料中加入少許蜂蜜，可能也有改善咳嗽和睡眠的作用，特別是兒童的上呼吸道感染。有文獻指出，吃蜂蜜可減少孩子夜間咳嗽和生病睡不好的情況，但注意未滿1歲的嬰兒不能食用。

4、雞湯：若因感冒而食慾欠佳，可利用雞肉和新鮮蔬菜煮湯，以獲取身體所需熱量，也能補充蛋白質和維生素、礦物質，從而增強免疫力。有研究就發現，雞湯中的成分能緩解體內發炎、提升免疫系統對病原體的免疫反應。

至於感冒時可否補充運動飲料？李婉萍說明，有胃口欠佳、吃不下狀況，用它來攝取糖分、補給熱量確實是可以的，但要注意酌量即可，亦可選擇藥局販售的瓶裝電解水；若伴隨拉肚子的情形，喝運動飲料應加等量白開水稀釋，以免加重腹瀉。

然而，雖然感冒時要盡量避開咖啡因飲品，李婉萍指出，平日有喝咖啡習慣者，若擔心突然沒喝恐引發頭痛，仍可適量飲用。不過，因咖啡具有利尿效果，喝完後切記要再額外多補充水分。