新北市長侯友宜挑戰總統大位敗選，今首度主持市政會議，他在機關單位報告前表示，市政推動如有讓市民不滿意地方，會一肩扛起責任，未來會加倍奉還，持續推動市政建設。

侯友宜說，這段時間同仁們非常辛苦，新北重大活動及建設都如火如荼進行，他對每位堅守崗位的同事深表謝意，謝謝對市民全心全意地付出，在這段時間有做得不夠周全不夠好的，他會一肩扛起責任對市民說聲抱歉。

侯友宜表示，這段時間他扛起另一重大責任的同時，也希望新北市能過得更好，未來他會更努力，加倍奉還新北市民所託，讓新北市民能過得更好，未來我們要更傾聽民意、虛心以對、調整步伐、積極打拚作為首要任務，市府團隊仍要展現行動力、魄力、毅力，帶給400萬市民更多的城市光榮感。

侯友宜強調，更加倍努力絕對不是嘴上說說，他會用行動力、身體力行方式展現態度，期待他規畫的2030新願景藍圖，三大軸心、六大產業布局加上三環六線都會全力以赴；此外，他關心的都更案雖比歷任首長多了4倍，但做得還不夠多不夠好，希望能加速翻轉城市，面臨中央與地方問題更要積極去協調，讓中央能夠快速核定，使城市能夠煥然一新。