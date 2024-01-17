民眾黨總統候選人柯文哲昨日針對選前民調展開檢討，稱是年輕人投票率不夠高，才會讓白營內參失真。對此，媒體人張禹宣怒轟，選都選完了，柯文哲如果像個正常的敗選人，一句努力不夠向支持者認錯道歉，事情唸個兩天早就翻篇。偏偏柯文哲就像餐宴上總有一位吹牛皮扯歪理，被戳破還不認硬拗的大叔，那就只能來「算總帳」！

張禹宣今（17）日在臉書發文提到，過去藍白合，柯文哲民調高時，拒絕接受KMT的政黨支持度，再三主張政黨無用論，必須全民調，結果等到真的比全民調，柯文哲找了三家手機民調，在排除了美麗島後最後的比數依舊是3:3，如今那三家都被投票結果驗證歪到離譜，當時柯文哲不斷跳針的喊6%黨，毀掉六點協議。

然而到了選戰後期，張禹宣指出，柯文哲民調穩定老三，反過頭詆毀原先視為神主牌的全民調，將各家打成黑五類、藍綠打手，聲稱只有自己民調最準，「潮水退後要看誰沒穿褲子，結果至今，自己還沒把褲子穿上，還在到處亂跑。」張說到，最終投票結果驗證，柯文哲沒老二、就是柯老三，柯文哲最新的臉書發文竟然隨側翼網紅起舞，沒有膽量講出「作票」二字，把支持者拉到前排當擋箭牌，質疑中選會跟選監人員。

張禹宣狠批柯文哲，「實力不足就扯民調，民調輸就說假的，投票輸了就喊作票。」張狠酸，這不是詐騙集團，這只是個懦夫。偽科學、反智、投機的膽小鬼。

除此之外，張禹宣還表示，柯文哲聲稱，最後得票有26%，美麗島曾經做14%所以不準；實情是美麗島做出的數字是14.9%，時間是落在在藍白破局後，國民黨剛提趙少康，柯文哲剛從家裡蹲爬出來，距離投票足足一個多月前的時間。再者，美麗島所呈現出的叫做「支持度」，扣除未表態率總合僅僅84.9%，根本不能跟總數100%的得票率做比較，這些柯文哲都知道，但更清楚民眾沒有心思去理解複雜的民調科學，刻意地用反智言論欺騙自己的支持者，最噁心的是同時還喊著科學、理性。

張禹宣還強調，同時柯文哲睜眼說瞎話的是，美麗島的封關民調是19.9%。而在封關後仍持續地在做滾動式民調，最後109波(1/12)的投票推估，精準命中柯文哲的得票率落在24.5-27%之間，338.1-372.6萬人。「只有懦夫，小人與詐騙集團才會睜眼說瞎話，刻意規避明擺在媒體上的公開數據與證據不談，用竹篙湊菜刀的方式繼續洗腦哄騙，這些一心一意力挺自己的支持者、斗內給自己的支持者。」

針對柯文哲的敗選臉書檢討文，張禹宣認為，在文末又刻意故弄玄虛的在幫大家上偽科學統計課，今天重點根本不在手機或市話，而是民調本身的真實性，美麗島已經證明即便用市話也能夠達到95%以上的精準度，柯文哲瞎扯的投票率、加權，然而實情是所有的老牌的民調公司，都能精準的預判大選的投票率，推估各年齡不同族群的投票意向跟態樣，柯文哲的民調做不到，加權有問題就只有兩個字，根本「不準」。

張禹宣揭露，柯文哲在講的其實就一件事，「我支持者很多只是沒出來投，是投票率太低」，民調是做他們如果都出來投，7成1的投票率根本不算低，蔡英文817萬票投票率也不過7成4。按照這種反智偽科學的邏輯，國民黨也能主張，「我國民黨全部支持者出來投票自己就贏了」。

最後，張禹宣指控，「柯文哲還在找理由。因為有衛星簡訊、因為有宣明智的信。所以我民調才不準，所以我才會輸。那你柯文哲乾脆要不要說，以後選舉都只准我抹黑、罵人，有任何其他的新聞消息，選舉結果都不公平、不算數。差不多跟猜拳輸了說別人慢出一樣的水平。」