女星安晨妤曾嫁給「元祖食品少東」張劭緯，恢復單身後經營事業有成，如今有「電商女王」美譽。豈料近日卻被爆料安晨妤疑似介入已婚醫生的婚姻之中，針對此事，安晨妤大動作發出4點聲明反擊，強調：「曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」如今，正宮也透過律師回應，反駁她的說法：「安晨妤女士有逾越一般朋友之交際行為，張書維女士已備妥相關證據。」

安晨妤被《鏡週刊》爆料與已婚醫師過從甚密。對此，安晨妤昨發出4點聲明，第一點澄清沒有介入他人婚姻，「本著廣結善緣與傅一新先生認識，兩人因小孩常玩在一起成為朋友，並無介入他人家庭之意。」第二點則是從未與男方單獨約會，「兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」第三點強調：「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍。」最後一點，安晨妤對於指控，要求對方公開道歉，「勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼。若不公開道歉，將訴諸法律提告到底。」

而正宮張書維於17日稍早透過律師發出聲明稿，反駁三點，「安晨妤女士與張書維女士本人與小孩之間並不認識，何來玩在一起一說？」、「安晨妤女士與傅一新先生過從甚密，確實有逾越一般社會大眾通念所認正常朋友間交往分際之行為，張書維女士已備妥相關證據，已向安晨妤女士提出侵害配偶權之損害賠償訴訟」，最後張書維呼籲對方案件已經進入司法程序，無須再利用社群媒體浪費社會資源。