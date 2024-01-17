全球市場將出現新變局，摩根大通股市分析師指出，印度是他們投資亞洲的首選，更是全球最喜歡的市場之一，隨著「大陸加一」風潮延燒，周邊東南亞與南亞國家受到高度關注，且印度比起越南更具優勢。

CNBC報導，分析師Mixo Das提到，隨著越來越多企業尋求增加大陸以外（大陸加一）的國家進行生產或發展，印度將持續從中受益，「目前印度是我們第一大的市場。」

即使越南也是強力競爭者，但摩根大通認為印度更有優勢，「印度有足夠的市場規模與產能，能夠吸引全球投資者與製造商。」去年4月蘋果在印度開設第一家零售店，並從8月開始生產iPhone 15，代表全球科技業對於「印度生產」更具信心。

除此之外，已經在印度設廠的企業也紛紛擴大設廠，刺激印度股市投資人的情緒上漲，成為亞洲表現最好的地方，指數接連創下新高。相較之下，大陸市場則顯得相當弱勢，Mixo Das說：「家庭消費信心仍低，投資股市是他們最後想到的事情。」

Mixo Das也提到，外國投資者很難在今年大舉回歸，商業信心需要更長的時間才能恢復，「股市雖然曾出現技術性反彈，但這種狀況並沒有延續下去。」