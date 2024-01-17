內政部警政署在大選過後，進行高階警官調整，台中市警局共有15位分局長、大隊長等高階異動，17日上午舉辦交接典禮，由副市長黃國榮主持，他表示，本次異動的分局長都經過各項重要警職的歷練，學識經驗豐富，期許所屬同仁服從新任分局長、大隊長的領導，做好治安、交通以及為民服務的工作，營造台中市成為最宜居的安全城市。

台中市警局高階警官職務調整，新任主官包括副局長郭士傑、副局長黃永志、主任秘書盧廷彰、督察長林逢泉、警政監莊耿宗、第一分局長鍾承志、第三分局長謝有筆、第五分局長劉其賢、第六分局長陳松寅、豐原分局長林大為、東勢分局長林中興、和平分局長沈能成、保大大隊長施永昭、刑大大隊長李明道、交大大隊長劉明興。

根據警政署統計，近5年台中整體刑案發生數大幅下降20％，刑案數、暴力犯罪發生數以及全般竊盜發生數均為六都最低，重大刑案破獲率高達100％。打詐方面，警察局與市府各局處跨部門合作成立「打詐台中隊」，積極掃蕩詐欺集團並斷其金流，與台北市警局併列六都第1名，另外台中市警局自訂警銀聯阻計畫，設立專責聯繫人員、指導行員阻詐技巧，去年攔阻1557件詐騙案，阻詐金額達10億4175萬元。

台中市副市長黃國榮表示，台中市是全國第2大城市，更是中部唯一的直轄市，治安、道安是市民最關切的，也是市長最重要的施政項目之一，期勉警察同仁繼續秉持「科技、專業、紀律、服務及團隊」的核心價值，全力守護台中市治安及交通安全。