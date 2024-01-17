選前反對國民黨市話民調！柯文哲選後承認是準的？ 趙少康無奈：早先預測就這樣

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪16日晚發文爆料，選後國民黨人士致電柯文哲多次，不過柯文哲沒接，陳佩琪還提到「會把私訊當眾唸出來」，似乎暗示打電話的人就是國民黨總統落選人侯友宜。陳更說支持「挺著胸膛倒下， 而非選擇雙雙跳涯自殺」。然前中廣董事長趙少康17日則說，「柯文哲不要做副的，那就是雙雙落選，柯文哲就是第三。」

趙少康今受訪表示，說不要當副的，但選出來柯文哲就是第三，選市長時黃珊珊也是第三，她那時候還罵我。趙說，柯文哲不要做副的，那就是雙雙落選，柯說重視科學數據，但他自己理工出身，才尊重數據。趙也酸，不是嘴巴講尊重，憑自己亂講一通，「結果是你不尊重，才會讓賴清德繼續幹。」

至於陳佩琪文中提到，國民黨在選後多次打電話給柯文哲，暗指是新北市長侯友宜。趙說，他知道選前，侯一直打給柯希望合作，選後立法院運作也跟侯無關，侯友宜只是想表達善意。趙更強調，如果真的有打就接，侯友宜沒那麼可怕，說念簡訊那時候也是徵求柯的同意，侯才宣布。柯當時也可以說不要，都說可以公布，現在又怪他，這好像沒什麼道理，不要拿過去事情否定未來，要有新的心態，不要搞小枝小節，小恩小怨，這樣不會往前走。

至於趙少康昨日上節目提到，敗選4關鍵，其中一項提及主將侯友宜講話不靈活、太保守。趙少康今表示，不能斷章取義，他也講了侯友宜很多優點，很沈穩、度量大，那是優點。但比較不利的是，侯友宜不會講煽情的話，柯文哲就很會。侯友宜是挑戰者，也是執政者，執政者都有一套模式，由幕僚作業，再交由專家評估，很複雜。

但趙說，選舉不是這樣，選舉是挑戰者，沒有當選什麼都沒有，要給選民希望，國外也是這樣，所以選舉要有承諾給弱勢者，如果不敢承諾，每次算過來算過去很難選，智庫、學者很理性，但是選舉感性很重要，理性感動不了選民。