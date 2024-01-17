美國流行天后泰勒絲日前傳出有可能今年可能來台開唱，台北市副市長李四川昨日表示，與泰勒絲的經紀公司接洽過，得到的回覆是泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，但會持續爭取，看明年是否有機會。不過，陳其邁說，天團來開演唱會需要從1年前開始準備，表演場地也要符合標準，因此據他了解，去年這幾個大型經紀公司沒有這樣安排，到底是誰去找台北市，我們就保留。

泰勒絲日前傳出有可能今年1月或3月底到4月間來台開唱，過，台北市副市長李四川16日表示，與歌手泰勒絲的經紀公司接洽過，得到的回覆是泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，會持續爭取，看看明年是否有機會。

高雄市長陳其邁17日被問及如果台北不去成，是否高雄有機會邀請她來？陳其邁說，我們對國際團體很尊重，主辦單位還沒發布前，就講得沸沸揚揚，這不是高雄的作法。天團來，大概要一年前就要開始預約場地、及各項準備舞台規模，台灣能做的就大概1.2家，經紀公司也是，雙方合作有經驗，並熟悉我們做事情方式。

陳其邁提到，高雄世運主管場館是全台唯一做過5.5萬人滿載測試，也是經紀公司滿意場地，世運主場館在2005年當時的設計就是綠能、太陽能光電，節能、減碳、永續的場館，台灣只有高雄這一個，像sony、環球等等大的唱片公司，或者是表演團體，其實都非常注重球場或表演地方，場地是否符合ESG，環保理念，像coldplay就對於進步加值、人權，還有永續，他們就非常注重。當時要蓋世運主場館的時候，當時謝長廷擔任市長的時候就做太陽能光電，大概可以1年發1 Mega Watt的電量，全球到現在假如是綜合體育館，高雄應該是前三名，我不敢說第一，但是在所有的包括足球場等等各式的場館算進去，在綠電的部分，大概排15至17名左右。

他說，考量因素複雜，要一年多前開始準備，有哪些經紀公司有能力，我們很清楚。陳其邁最後則說，據我們了解，去年這幾個大型經紀公司沒有這樣安排，到底是誰去找台北市，我們就保留，這樣清楚吼？