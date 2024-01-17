江宏傑曾參戰各項桌球比賽。（江宏傑工作室提供）

人氣紅不讓，從運動國手出身的江宏傑，近期接受日媒專訪分享過去國手生活，也談及推廣桌球的使命以及育兒近況。他透露，國小三年級因討厭午睡接觸了桌球社團，下課後就會從2、3點打桌球到晚上8點，練出興趣後，國一便毅然決然離開家人為國手生涯受訓，屬於先行動後思考的類型，他回憶這段過程笑說，「當時我並沒有意識到離開家有多可怕」。

他靠著勤奮努力打出好成績，世界排名一度上升至47名，沒想到卻因為身體狀況被醫生下令喊卡，接連遭遇2次桌球生涯重擊，「19歲時我的髖關節受傷，當時正是我作為選手相當活躍的重要時期，因為手術，我錯過了參加奧運等重要大會的機會。精神上也很辛苦，雖然花半年時間恢復，但在一場回歸的比賽中又扭傷了脚踝。」

江宏傑再度動手術，但卻發現爆發力等狀態都變得更差，「我記得又花了一年的時間恢復，每天的功課就是練習後，在關燈的練習場角落獨自小心翼翼地伸展身體」。然而不管他怎麼練習，他都難達到以前水準，一次擔心他低迷狀態的學長問，「你真的有在用心練習嗎？」讓他聽了相當受傷。

他當時不解為什麼已經努力完成教練給的功課，每天都練到滿頭大汗，還是會被質疑。好在，他並不放棄，而是以此話為契機重新審視，「原來我以前只是完成教練的指示，沒有分析自己的弱點，也沒有思考如何克服，當我開始思考訓練的目的，我感覺自己獲得重生，並取得明顯的進步。」最後終於成功踏上里約奧運殿堂。

近年轉型為藝人的江宏傑不忘初衷，積極推廣桌球運動，更致力推動兒童乒乓球，「有人說1到3歲接觸運動太早，但我不這麼認為，因為精細的肌肉發展就是從這個年紀開始的，我希望未來年輕一代的運動員能夠持續成長，也希望乒乓球能幫助孩子們身體發育，投身乒乓球運動能夠對他們的心理健康產生正面影響。」

之後也讓女兒打桌球？江宏傑笑回，「孩子的興趣最重要，我讓她體驗過繪畫、游泳跟跳舞，但她似乎不喜歡乒乓球。」雖然6歲愛女對他的老本行興趣缺缺，但江宏傑把對桌球的堅持展現在陪伴女兒上，

喜歡甜食的他，會在家和女兒一起做麵包跟餅乾，即使工作再忙，也會想辦法排開工作、參與女兒的學校活動：「我覺得應該將孩子放在生活的重心，與他們保持親密關係的同時，平衡工作是很重要的。除了爸媽的幫助，基本上我是自己撫養小孩，孩子成長只有一次，所以我一定會參加學校運動會等活動，假日我會和女兒還有她的同學一起出去玩。」

江宏傑領悟育兒三大真諦「保持親密關係、有責任感、說到做到」，他說在撫養孩子的過程，有段印象深刻的話，「孩子出生到3歲，要盡可能和孩子一起度過，4到12歲他們開始上學，一起共享的時間只有每天晚上，13到18歲事情變多後只剩週末了，19到24歲只能在寒暑假見面，接著他們就是離家的年紀，每年見面可能只有一次，例如春節。我認為與孩子保持親密關係非常重要，為了解决女兒未來可能會面臨的各種問題，我也有在閱讀教育和育兒相關的書籍，也跟女兒用童言童語的方式，分享過去自己挫折經驗，鼓勵女兒遇到困難正向心態地去面對。」