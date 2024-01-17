基隆市1所高職近日傳出校園霸凌，有2名男學生疑在校內吸菸，被校方處罰心生不滿，竟把他們認為的檢舉人帶到廁所毆打，受害人最後「奪門而出」逃脫。基隆市警局第三分局表示，昨晚已查出打人和被打學生身分，但被打的學生和家長尚未報案，校方今早則宣布啟動校園霸凌防治小組會議調查並展開輔導。基隆市長謝國樑表示明日將前往該校參與調查會議，釐清事件並作出妥善處置。

基隆市16日有人上傳15秒影片到社群平台，畫面顯示有5名男學生在學校的無障礙廁所內，其中1人貼著牆壁面對另4人。穿學校短袖運動服戴眼鏡的男學生，要穿短袖學校制服的男學生「動手」，穿制服學生用雙手推了被害學生一把，戴眼鏡學生接著朝被害學生左胸口捶了3拳，把受害者當「人肉沙包」毆打。

而施暴學生停手後，被打學生動起來，穿制服的施暴學生看到以為他要反抗，趕緊做出防衛動作，但被打學生卻突然用頭猛力撞門，再用手捶門，順利「破門」後跑出廁所疑似在呼救，錄影畫面也隨之終止。

警方表示，昨晚看到畫面，察覺是轄區內學校學生打人，並與校方聯繫後確認。學校昨晚也啟動霸凌事件處理機制，聯絡學生、家長關心學生現況，了解事件發生經過後，確認為單一事件通報，並在昨晚10時20分完成教育部校園安全暨災害防救通報中心通報作業。

據了解，校方今早8時邀集各處室主管、科主任及導師召開會議，決議立即啟動校園霸凌防治小組會議，進行相關調查。而目前正在考期末考，雙方學生分在不同考場考試，確保權益。輔導室並即刻對學生進行二級輔導，協助維護學生心理健康。

校方表示，在各式課程與活動中，均有積極引導學生學習情緒壓力管理、人際衝突因應、自我保護與求助教育，後續會持續加強反霸凌及校園安全與法治宣導。

對於該起霸凌事件，謝國樑回應明日將親自前往該校參與調查會議，釐清事件問題並作出妥善處置。