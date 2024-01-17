法國總統馬克宏對此表示，為了避免地區局勢升級，法國選擇不加入以美國為首的空襲行動，他並表示，法國在紅海採取防禦性的做法，也將堅持這個立場。

兩位出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的跨國銀行主管私下透露，他們擔心這場危機可能引發通膨壓力，最終可能推遲或逆轉降息路徑，並使美國經濟實現「軟著陸」的希望落空。

歐洲一些外交官透露，歐盟成員國已初步同意最晚在2月19日前籌組海軍護航行動。歐盟對外行動署（EEAS）拒絕證實相關消息。

胡塞叛軍目前掌控葉門北部、首都沙那（Sanaa）及紅海沿岸。

葉門副總統Aidarous al-Zubaidi周二表示，目前以美國為首在紅海的護航聯盟「很弱」，因為該地區的強國沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和埃及沒有加入。這條曼德海峽（Bab al-Mandab）廊道關乎全世界和該地區的利益，而區域的介入是關鍵所在。

沙烏地阿拉伯外交部長Faisal bin Farhan Al Saud親王強調胡塞武裝份子攻擊商船與加薩戰爭之間的關聯，稱沙國的首要任務是促成加薩停火，進而緩和局勢。