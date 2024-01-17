總統、立委大選塵埃落定，台南6席立委全上，總統得票率也是全國最高，台南市長長黃偉哲選後首度曝心聲，他說，民進黨很多地方需要檢討，包括執政、選務及如何與年輕人溝通，當大家都在討論戰功時，他想討論「做工」，「我是做工的人，戰功給別人，把工作給自己」，強調要持續把市政推動得更好。

2024總統大選由民進黨賴清德勝出，後續內閣人事備受關注，由於台南守住全國最高得票率，立委也全上，黃偉哲今天被問到「入閣」一事，他打趣回應「是要入哪個閣？」強調現階段就是好好把市政做好。

他首度透露，選前其實大家也擔心立委席次會掉，大家面對這場選戰都很拚，未來2年多都沒有選舉，他接下來就要好好把市政拚好，畢竟選舉是要上位，上位是要做事、服務民眾，他還有3年不到的任期，服務好市民是比較重要的事，討論戰功就交給別人。

針對民進黨如何與年輕人對話、溝通？尤其台南不少議員過去都曾提出要設青年局，對此，黃偉哲也說，青年局只是跟青年對話的平台機構而已，很多縣市即使有設立青年局，年輕朋友也普遍認為缺乏對話，他認為，青年局不是跟青年對話最重要的部分，只是政府體系的一部分。

他強調，時下青年普遍覺得房價很貴、薪水不夠高等，須設法透過政策與制度性解決，副總統賴清德在選舉時曾提到私立大學學費由政府幫忙負擔，年輕人所需的社會住宅等議題。台南目前社宅已經「在路上」，今年底就會有全新社宅落成，他也會努力加速做，選舉激情已落幕，現在是回歸做事的時候。