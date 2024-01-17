一名男子家中的飲水機損壞，打算買一台新的，但妻子想買的型號、機種都比較貴，他觀察家裡用飲水機的需求不高，想買較便宜、陽春的款式，兩人為此一言不合，多數人勸他捨棄飲水機，改買快煮壺，需要喝熱水再煮水，煮完後再裝進保溫瓶保溫，能省下不少電費，台電過去也表示，飲水機會自動保溫、加熱，每年光是為了保溫就要消耗335度電。

原PO近日於臉書社團《匿名3公社》指出，家裡的飲水機突然壞掉，他和妻子到賣場挑選，妻子看上的型號都偏高價，他認為傳統、陽春的飲水機就符合家裡需求，兩人意見不合，讓他不知如何是好。

原PO說，家裡其實很少喝熱飲，與其買花大錢買飲水機，不如買快煮壺，但這想法他不敢跟妻子討論，擔憂兩人又為此爭執。多數的網友建議原PO說服妻子打消買飲水機的想法，改買快煮壺，需要喝熱水再插電，可省下很多電費，搭配保溫瓶使用，還可延長保溫。

台電過去也曾在臉書上表示，若使用飲水機次數不多，卻讓它24小時保溫、自動加熱會很耗電，以10公升、1級能源效率的飲水機為例，每年保溫的耗電量就高達335度：如果改用快煮壺在需要熱水時才煮水，煮好後再裝入保溫瓶，不插電又能保溫，使用時要用專用迴路的插座，也要避免和其他電器共用插座。