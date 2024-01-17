北斗分局分局長吳詠傑（左）表示，感謝芳姐（右）在職期間對分局工作的付出與貢獻，52年的職業生涯，將青春奉獻在北斗分局。（北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣北斗警分局工友邱韻芳任職52年屆齡退休，1971年才13歲的邱韻芳，以童工進入彰化分局、北斗分局擔任工友，歷經34位警分局長，人生精華歲月全奉獻給警局，退休讓員警都很不捨，稱芳姐是他們的人生導師，邱韻芳說，感謝所有警察弟兄們愛戴，退休後還是會回到警局當志工。

「北斗分局第1任分局長她就在了！」邱韻芳害羞的說，她說1971年當時她年僅13歲，才國小畢業而已，因緣際會下到警局當童工，曾短暫與其中1任分局長到彰化分局服務2年，後來還是回到家鄉北斗服務，一轉眼52年就這樣過去了。

邱韻芳表示，當年警局聘請童工協助一些打雜的工作，送送公文、打掃環境、宿舍等，直到後來才轉成工友制度，放眼過去52個年頭，看著北斗分局隨著時間不斷成長，將每個員警視為自己的小孩，偶而當作心靈導師開導他們，伴隨他們成長，再調陞到不同地方服務。

邱韻芳說，她看得員警太多了，現在的從警環境越來越辛苦，希望大家能夠多給警察弟兄們鼓勵加油打氣，提振他們的士氣，退休後仍然會回到警局當志工，畢竟這是她一生所守護的北斗分局，也謝謝大家的祝福。

北斗分局陳姓員警說，芳姐就像他們的媽媽一樣，打從心底的疼惜他們，常常溫馨問候「呷飽沒」，對於工作任勞任怨精神始終如一，雖身形纖細，但做起事來不落人後，如今芳姐要退休了，儘管萬般不捨，但仍祝福芳姐能夠身體健康，好好享受人生下半場的生活。

北斗分局分局長吳詠傑表示，感謝芳姐在職期間對分局工作的付出與貢獻，52年的職業生涯，將青春奉獻在北斗分局，他代表分局致上最誠摯的祝福與敬意，也祝福芳姐退休後順心如意，身體健康，人生後半段更為豐富、未來人生更為完美。