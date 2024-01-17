新國會呈現三黨不過半，朝小野大，國民黨與民眾黨都主張核電廠延役，台電代理董座曾文生昨說「一切遵照國會與政府決議，台電是執行單位」。台電總座王耀庭今（17）日也鬆口，核能延役是社會高度關注議題，必須在立院經過朝野共同討論，台電是執行單位，不會有任何成見。

王耀庭今到高雄出席台電活動時，面對媒體關心，新國會在野黨較支持核二、核三延役，能順利延役嗎？王耀庭與曾文生口徑一致，王耀庭說明，核能延役是社會高度關注議題，須在立院經過朝野共同討論，台電是執行單位，不會有任何成見，會提供足夠資訊到立院做報告，由國會做決定來執行，會朝這樣原則來做。

至於未來電價是否隨著核二、核三延役調整？王耀庭指出，針對核二、核三延役必須先做技術可行性評估，看是要延多久，是10年還是20年，因為時間會影響投資項目，投資的結果是否符合成本都還要計算，才能知道電價的結果是正的還是負的。

對於台電虧損慘重，王耀庭指出，累積到去年底虧損3800億，一部分是電價審議委員會暫緩電價漲價的結果，「台電作為消波塊，扮演通膨抑制角色」，將來也會與政府爭取更多去年的歲計會計剩餘預算。至於將來是否調整電費，仍要問電價審議委員會，台電已經準備好充足的資料來爭取。

王耀庭提及，預估今年用電高峰會到4108萬千瓦會比去年高，但強調台電已經準備妥當沒有問題。台電也評估，今年第2季景氣會復甦，對於用電訊號，持續觀察當中。

王耀庭補充說，台電電力調度模式跟以往不同，現在關注夜間3小時用電狀況，基本上白天用電由太陽能再生能源做因應，備轉容量超過20％，只要晚上3小時電力調度得宜，整體供電狀況不是什麼大問題。