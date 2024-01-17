高公局公告，1月22日起國道路肩、邊坡的散落物納入收費。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

國道常見車輛零件、未綑綁好的物品掉落，影響行車安全也增加事故風險，高速公路局統計近10年來國道散落物一年約4萬件，去年更達到4.5萬件，高公局公告1月22日起，國道路肩、邊坡的散落物也將納入《國道散落物處理收費要點》予以收費，比照目前逾30分鐘每車道收費3千元。

高公局2019年9月9日發布實施散落物收費要點，在2021年12月10日取消「處理時間未達30分鐘，不收取費用」規定，高公局統計發現每年散落物件數仍不見減少，2013年至2022年期間散落物從3.9萬多件到4.5萬多件，去年也約有4.5萬件。

高公局長趙興華今（17）日表示，為再加強提醒國道用路人裝載貨物務必綑紮牢固，再修訂散落物收費要點，收費範圍擴大到占用路肩或邊坡的散落物。考量外路肩主要是提供有特殊狀況的車輛暫停，或救護車、警車、公務車於執行公務或救援時使用。

另戰備道的內路肩寬度較寬，訂定寬度1公尺以上之外路肩及戰備道內路肩比照車道收費（每30分鐘3000元），寬度不足1公尺之外路肩及戰備道以外之內路肩則不收費；掉落於邊坡的散落物雖未直接影響交通，但清理時須封閉路肩或車道，清理邊坡散落物以交通維持所占用之車道（路肩）計費。

趙興華舉例，1月15日上午8點多一輛載運磁磚的貨物未綑綁固定，導致磁磚散落占用國道一外側車道，造成後方回堵8公里，甚至影響到高雄市區的北上車流，當時車道排除清理已花費143分鐘，連同路肩完成清理則花費275分鐘，目前收費1.8萬元，1月22日起收費提高至4.8萬元。

趙興華強調，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故發生。用路人上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故，影響行車安全與秩序。