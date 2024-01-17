陳邦鋆曾在《最佳利益2、3》中飾演終極大魔王，受到關注。（群之噰傳播公司提供）

來自新加坡的演員陳邦鋆，現定居台灣。（伊林娛樂提供）

來自新加坡的伊林娛樂演員陳邦鋆（Andie），去年因演出《最佳利益2、3》中「終極大魔王」反派許東楷一角受關注，他因演出英語劇《逆軌Third Rail》，獲第28屆亞洲電視大獎網劇最佳男主角，打敗韓國演員金在勳及的大陸演員檀健次，這是陳邦鋆參與戲劇17年獲得的第一個演技類獎，今年38歲的他，新的一年就獲得演技獎項肯定，他開心說，「我以為我跟獎項無緣，太感動了！」

陳邦鋆因在台工作，未出席頒獎典禮，他特別感謝亞洲電視大獎給他的肯定，「另外也感謝新加坡沃土影視，我在台灣他們還記得我，找我回去拍戲，非常支持我，真的很感動。」他同時也感謝家人，「我的父母和兄弟總是全力支持我的選擇，感謝我的孩子是我的創作泉源，謝謝太太不斷提醒我要堅持純粹的勇敢。」感謝伊林娛樂、新傳媒，還有感謝在新加坡、馬來西亞和台灣支持他的人。

陳邦鋆表示，當他看到《逆軌Third Rail》劇本裡John Ho角色時，就覺得這是非參與不可的戲，「這部戲挑戰新加坡電視劇的極限，能成為新加坡電視史上歷史性的一部分，是我莫大榮幸。」他說，影集所要達到的規模和面臨的挑戰，前所未有，加上疫情期間重重限制、拍攝現場悶熱、複雜的動作編排和緊迫的拍攝時間，劇組所承受的壓力，比他預期的還更大，「感恩這次遇到非常堅強的團隊和同事，即便環境惡劣，大家拍得筋疲力盡，但每一個鏡頭，每一句台詞，都全力以赴。」他也請大家繼續支持新加坡戲劇，《逆軌Third Rail》現可在MeWatch和YouTube上觀看。