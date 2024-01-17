高雄環狀輕軌自今年元旦起成圓開始試營運，因輕軌環狀路網特性，正好與高雄捷運擁有4處交會，能將輕軌分為四大象限解析，高雄捷運公司今天公布各象限平均運量，新通車的大順路段因通勤人潮多，成四大象限運量冠軍。

高捷公司統計，四大象限的各車站平均運量，在輕軌成圓後，反應出不同象限的各自不同特性。目前C4凱旋中華站至C14西子灣站各站平均日運量約為962人、C15壽山公園站至C23龍華國小各站平均日量約為603人、C32凱旋公園至C1籬仔內各站平均日運量約為674人，而C24愛河之心至C31聖功醫院新開通路段，各站平均日運量則高達1298人。

高捷公司分析，輕軌大順路段自通車以來，新路段的平均各站運量為四個象限當中的最高，除了沿線學生及通勤人潮明顯增加之外，沿路商家多亦為創造離峰階段商業活動運量之主因，就單站運量而言，C24愛河之心車站以日均運量3252超越以往的C5夢時代站的2456人次，成為新的運量冠軍車站，且新路段8站中有6站日均運量超過1000人，較全線車站日均運量870人為高。

有關輕軌整體日運量，高捷公司說，去年平均為2萬1293人，成圓後截至至16日，已大幅提升至3萬4161人次，顯示輕軌成圓後，能透過輕軌能將其他象限路段的旅客，延長服務到大順路段，能夠舒緩大順路道路交通負荷。

高捷公司同時提醒，線在計費方式已改為上下車刷卡的里程計費，記得進出站前要在月台刷卡，列車上的刷卡機已全面移除，至2月25前免費搭乘期間，高捷公司仍會不定期派員查票，是要鼓勵民眾養成刷卡搭車習慣，還能每週抽手機及住宿券等大獎。