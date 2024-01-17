央行指出，目前新台幣匯率仍屬相對穩定，但外資資金進出國內匯市頻繁，央行將持續密切注意資金進出情形。

央行分析近期干擾新台幣的因素：

一、上(112)年底，因市場樂觀預期Fed將於本(113)年3月開始降息，美元指數(DXY)明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。

二、惟本年以來，由於New York Fed總裁John Williams等官員淡化Fed即將降息之預期，本年具有FOMC投票權之New York Fed總裁John Williams、Cleveland Fed總裁Loretta Mester、Richmond Fed總裁Thomas Barkin及Atlanta Fed總裁Raphael Bostic均強調，目前Fed作出本年3月降息之決定仍言之過早，加以近期公布之美國CPI通膨率高於市場預期，且勞動市場仍具有韌性。本年1月11日公布之美國上年12月整體及核心CPI通膨率分別為3.4%及3.9%，高於市場預期之3.2%及3.8%；同月非農業新增就業人口為21.6萬人，優於市場預期之17.5萬人，失業率為3.7%，低於市場預期之3.8%，帶動美元指數反彈1.55%。

三、受到前述國際美元走強之影響，外資資金持續流出，本年以來新台幣對美元匯率貶值2.09%，惟貶幅小於日圓(-3.5%)、韓元(-3.29%)及泰銖(-2.83%)；同期間新台幣匯率波動度亦小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。

四、外資資金進出國內匯市頻繁，央行將持續密切注意資金進出情形。