去年中交通部列出1000處最易肇事路口，其中非六都的前十名危險路口中，有六處都在基隆市。為此，基隆市交通處積極向中央爭取相關經費，希望能夠改善市內相關路口，日前分別獲得交通部及內政部補助，加上基隆市自籌，共計近新台幣600萬元預算，用以改善基隆市19處易肇事路口號誌改善。

基隆市長謝國樑去年上任後，便積極推動「友善行人」政策，從農曆春節前的宣導期到進入2月的宣導併執法期到3月進入嚴正執法期。行人交通事故發生率較同期下降28.9％。

去年9月，交通部公布全台1000處行人易肇事路口，其中基隆市就有99處，且排除六都後，前十大危險路口基隆市占了7處。雖說經基市府查證，2023年度事故件數已明顯下降，但路口仍亟需進行號誌或標線的改善，以降低事故發生機率。

去年底，基隆市政府分別獲得交通部及內政部核定「永續提升人行安全計畫」，將針對基隆市區19處危險路口，進行相關的號誌改善，希望能夠有效地降低事故發生機率。

其中，交通部核定的改善路口包括安一路樂一路口、仁四路愛三路口、中正路正榮街口、中正路中船路口、仁五路愛一路口等5個路口，交通部補助82％共計123萬元，基隆市政府自籌27萬元，進行號誌改善。

另外，內政部也針對基隆市仁一路愛四路口、仁一路愛五路口等19處路口，提供高達82％的補助款344.4萬元，加上基隆市政府自籌75.6萬元，共計420萬元，進行號誌改善。

這19個路口的改善計畫，都將在2024年陸續完成，基隆市交通處長王圳宏表示，希望透過這一系列的路口改善計畫，能夠有效地讓車輛及行人都更安全地在市區活動，降低事故的發生機率。