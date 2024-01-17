高雄市政府警察局17日上午舉辦「卸、新任分局長、大隊長交接典禮」。（洪靖宜攝）

新任高雄市交通大隊長黃元民（右）。（洪靖宜攝）

警政署在選後調整高階人事，高雄市警察局今天舉行卸、新任分局長、大隊長交接典禮。由高雄市長陳其邁擔任主持人，他致詞時指，在警察同仁努力下，去年繳出一張漂亮成績單，緊接而來就是農曆春節連續假期，期許新任分局長、大隊長盡速熟悉轄區狀況，重大的治安的事件能夠持續的進行，打擊犯罪相關的工作都必須持續落實。

高雄市政府警察局17日上午舉辦「卸、新任分局長、大隊長交接典禮」。由高雄市長陳其邁擔任主持人，警察局長林炎田擔任監交人。新任分局長有苓雅分局長蔡鴻謀、鳳山分局長陳柏彰、岡山分局長張偉中、新興分局長張泰賓、仁武分局長林俊賢、林園分局長李宏倫、左營分局長蕭正松、三民一分局長謝承甫、小港分局長徐釗斌、鹽埕分局長吳信宏、交通大隊長黃元民、保安大隊長張竣毓。

陳其邁表示，去年繳出一張漂亮的成績單， 2023年在台灣世界新聞傳播學會滿意度調查中，高雄榮獲治安、交通金獎。在遠見雜誌縣市競爭力調查，高雄進步顯著獲選「競爭力潛力之城」，其中治安面向排名全國第2，較前一年度更上升11名次，是全國進步最多的縣市，高雄市去年整體治安數據較往年呈現發生率減少、破獲率增加趨勢，暴力犯罪連續3年有效防制下降，詐欺犯罪被害發生數降幅為六都第一。A1類交通事故近四年來下降22％，防制酒駕車禍死傷件數也列六都第二低，獲得交通部防制酒駕金安獎肯定。

陳其邁說，今年總統立委選舉維安任務圓滿落幕，接下來的農曆春節連續假期，期許新任分局長、大隊長盡速熟悉轄區狀況，在現有良好的基礎上，持續肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防制街頭暴力、取締酒駕等，並加強年節期間的交通疏導，守護市民生命財產安全，讓民眾過好年。