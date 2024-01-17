民進黨籍總統當選人賴清德，今（17）日宣布退出黨內「新潮流」派系。
新潮流發出新聞稿表示，和賴清德討論之後 ，一致同意總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結象徵，基於對總統職位的尊重 ，賴不再是新潮流成員。
對於是否為賴清德主動退出，新潮流總幹事、前立委段宜康說明，這是選前就開始討論、沒有誰主動，彼此都認為賴擔任總統後不再是新潮流成員，對國家會比較好。
民進黨籍總統當選人賴清德，今（17）日宣布退出黨內「新潮流」派系。
新潮流發出新聞稿表示，和賴清德討論之後 ，一致同意總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結象徵，基於對總統職位的尊重 ，賴不再是新潮流成員。
對於是否為賴清德主動退出，新潮流總幹事、前立委段宜康說明，這是選前就開始討論、沒有誰主動，彼此都認為賴擔任總統後不再是新潮流成員，對國家會比較好。
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