宏匯廣場COACH BROOME經典SIGNATURE印花手袋，推薦價2萬5800元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場ANNALEE厚棉裡保暖雪靴，原價4380元、特價1980元。（宏匯廣場提供）

新北地區百貨發展潛力強，其中新莊宏匯廣場在改裝調整下，去年業績成長超過3成，龍年將至再推出消費抽萬元購物金，深耕在地居民需求。

新莊宏匯廣場去年2023年進行品牌大調改，約70櫃改裝、50家新品牌進駐，包括海底撈、全台首家SUNMAI BURGER麥漢堡，及UNIQLO等品牌挹注下，2023年業績達41億元，成長33％。從京站時尚廣場轉任的宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，宏匯廣場可吸收新莊、三重、蘆洲、五股、泰山地區超過150萬人口消費力，來客力絕對夠，其中家庭客、年輕客多，目前餐飲業績比例也維持在40％上下，2024年將持續透過改裝，引進新品牌提升商品力，並深耕在地經營、舉辦異國美食展等，衝刺今年48億元目標。除此，宏匯廣場開幕3年多來，共累積34萬會員，今年目標再招募30萬名新會員。

歡慶龍年，宏匯廣場2月1日起至2月28日好禮加碼送，全館消費滿2288元可抽1萬6888元購物金、Gogoro、精緻小家電；另2月8日起至2月18日滿3000元送100元、名品大家電及指定專櫃滿1萬元送500元。