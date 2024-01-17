2024總統副總統選舉已經落幕，台灣選出新的總統與副總統人選，三三會理事長林伯豐表達三大期待，國際關係要掌握好不能凱子外交，但是該重視要重視，不能只靠美日，兩岸關係要和諧、要溝通，有溝通才能交流，才能解決問題。林伯豐期待與希望新總統與國會跟大陸有溝通管道交流才能解決問題、ECFA、CPTPP、RCEP沒有大陸同意，單槍匹馬很難做到。

能源政策方面林伯豐表示，應該重新思考與檢討，歐洲已經把核電當綠電，台灣應該重新思考合理電價與穩定供電，現在台電損失這麼大，中油排碳又大都會反映在電價上，電價上升工商業界、企業都會很傷腦筋。

最後，新總統與國會應該以台灣利益為優先，不要再爭吵與立法院抗爭，對台灣人民沒有好處，也不會為台灣人民帶來生活富裕幸福的觀感，不希望政黨惡鬥還在持續。

至於選舉結果對於外資投資台灣與台商環境，林伯豐表示，一定會有影響政策能做好，發展就會網好的方向進行，如果當選人沒有重視民意，整體都會下滑，未來一年對於經濟的好壞就看政策。

不過外界擔心，民進黨持續第三屆執政，中國大陸對於ECFA關稅優惠減讓都會斷掉，林伯豐表示，ECFA影響的事石化工業、機械工業、紡織業和農產品，希望兩岸關稅減讓的差額120億元不要再擴大，他同時認為，ECFA的爭議放到WTO架構下去談是沒有效果的。