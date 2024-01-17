AGM-88G反輻射先進增程飛彈

五角大廈已委託洛克希德馬丁（Lockheed Martin），以9730 萬美元（近31億台幣）的代價，將AGM-88G高速反輻射飛彈（HARMs）裝上F-35A/B/C隱形戰機。

綜合外電16日報導，這款「增程先進反輻射飛彈」（AARGM-ER）是AGM-88E和AGM-88F的大幅升級版。而最重大的升級就是射程，得以讓飛彈從安全距離攻擊目標。另一個值得一提的，就是AGM-88G採用的是先進毫米波（MMW）雷達終端導引系統，和AGM-88E及 AGM-88結合慣性導航和全球定位系統（GPS）不同。

此外，AGM-88G提高了生存力，具有多種對抗敵方防空系統的性能，如減少雷達偵測的隱形技術，以及對抗干擾的電子反反制措施（ECCM）等。最後，AGM-88G配備了改良彈頭。這種最先進的彈頭經過精心設計，對強化結構和先進的敵方防空系統等廣泛目標，更具殺傷力和也更有效。

Lockheed to integrate latest air defence suppression missile with all F-35 variants https://t.co/iGlQ8r3n5J pic.twitter.com/bZ8IXdEXQA — FlightGlobal (@FlightGlobal) January 17, 2024

此外，洛馬還將在澳洲、加拿大、義大利、挪威和英國提供第17批次（lot 17）戰機的程式改寫實驗室開發改裝，同時為丹麥及荷蘭政府提供第17批次任務資料檔更新。而AGM-88高速反輻射飛彈能在機組人員介入最少的狀況下，偵測，攻擊並摧毀目標。