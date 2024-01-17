胡瓜為了完成歐弟的舞蹈，心甘情願躺在地上。（民視提供）

白家綺（左起）、胡瓜、侯怡君、歐弟共同主持《2024民視第一發發發》。（民視提供）

由胡瓜領軍民視藝人的過年特別節目《2024民視第一發發發》，今年特別邀請到徒弟歐漢聲（歐弟）同台，暌違14年回娘家的歐弟，很開心能藉由節目再次回到師父胡瓜身邊。多才多藝的他大跳麥克傑克遜的「不可思議前傾45度的舞步」，身為師父的胡瓜更是配合的搞笑演出，躺在地上抓住歐弟的腳讓他前傾45度，師徒2人合作完成爆笑橋段，胡瓜笑說：「感謝歐弟大力相挺來到節目，我們默契多年沒話說，能幫徒弟躺在地下也是我能做到的」，他也特別謝謝歐弟敬業又專業，配合節目多次開會也給予很多創意點子讓節目更精彩。

胡瓜為了《2024民視第一發發發》與製作團隊前置作業籌備許久，而且開會無數次，他保證節目肯定精彩，充滿歡樂又逗趣的內容。他也感謝另外三位主持人侯怡君、白家綺、歐弟合作無間，除夕夜當晚絕對讓觀眾看得過癮從頭笑到尾。

胡瓜大讚侯怡君這次舞蹈演出算是無人能及，沒有人可以取代，讓她謙虛說不敢當。侯怡君表示每次舞蹈演出壓力都很大，希望能超越自己挑戰不可能，「節目不只歡樂，歌唱與舞蹈非常專業，大家在幾個月就開始準備，每位藝人都實力堅強展現最厲害的一面」。而她這次的演出項目，目前在台灣真的沒有看過也沒人表演過，就獨家在除夕夜能在民視看到。

白家綺搞笑表示，剛好今年沒懷孕可以上場表演，她也特別與老公吳東諺首次在螢幕前舞蹈PK，性感火辣對上炸裂帥氣的舞風，絕對讓觀眾尖叫聲連連。