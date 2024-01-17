紐約兩門重炮索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）分別母隊完成續約，避免雙方「對簿公堂」、走進薪資仲裁庭，只不過整個休賽季，仍有22位球員未能在薪資仲裁截止日和球隊達成協議。

藍鳥明星一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）2026年將成為自由球員，休賽季和球隊談薪喬不攏，小葛瑞洛希望拿到1990萬美元，是22位球員中提出金額最高者，不過球團方面只願意給出1805萬美元，雙方有185萬美元落差。曾表達願意與馬林魚續約的打擊王阿萊斯（Luis Arraez），提出1200萬美元，與馬林魚的1060萬美元有段差距。

30歲的遊騎兵外野手賈西亞（Adolis Garcia）因為曾在日職讀賣巨人隊效力，今年是他第一次打薪資仲裁，提出690萬年薪，但去年季後賽的勇猛表現，加上美聯冠軍賽MVP的殊榮，遊騎兵還是不願退讓，只願以500萬美元續約，190萬美元的差距也是22位球員中最多。

其中阿萊斯、光芒隊的拉米瑞茲（Harold Ramirez）和傑森亞當（Jason Adam），可能將得連續2年打薪資仲裁，去年19場薪仲當中，球團取得13勝6敗戰績，勝率較高，但這3位選手去年都讓球團吞敗。球團和球員目前還是能繼續談判，若還是未能得出結果，將會走上仲裁庭，決定2024年賽季的薪水。