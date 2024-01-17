「反骨男孩」網紅成員蕾菈（Lyla）先前捲入大麻風波，引來軒然大波，她和老公第一時間拍影片認錯後，最近又回歸工作，昨(16日)她曬出自己穿深V裝業配的照片，其中說到：「胸部縮水了，又進入了要不要重做的漩渦」，兩年前她才大方宣布為了增加自信隆乳，沒想到效果僅維持兩年，讓她直呼崩潰。

蕾菈2年前與湯宇登記結婚，兩天後她上傳新一支影片宣告去做隆乳手術，近日她卻驚訝發現上圍縮水，不知道該不該再去動手術，但照片中的她雙峰依舊相當吸睛，有人說：「太大不好看，這樣的妳很美」，她回應：「謝謝你，我沒有要做大～想做的比較挺一些」，其他人也讚她：「這樣還縮水，已經很巨惹」、「原來的妳就是最美的妳」，好友琳妲更直言：「妳已經很大了想怎樣！！！」蕾菈笑回：「想逼死你」。

蕾菈因為外貌神似鄧紫棋，有小鄧紫棋封號，她與前夫育有一女，先前她就曾在走鐘獎台上說：「在場這麼多創作者，問大家一個問題，趁現在好不好，這問題困擾我3年之久，我到底要不要去隆乳？我覺得我的胸部太垂了，如果我要去隆乳的話給我一點尖叫聲。」2年前她終於下定決心動手術，笑說是打臉自己。

當時蕾菈說因為產後加上哺乳，胸部有下垂、萎縮的現象，讓她對自己的身材很沒自信，連穿比基尼也堅持墊個Nu Bra，後來下定決心去諮詢，原本說不會在胸部上動刀的她大反悔，片中還可見老公湯宇全程陪伴，之後她曬出術後照，引來網友稱讚她的勇氣，她當時也呼籲如果有媽媽產後有疑慮在猶豫，可以找醫師諮詢。

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