新冠疫情去年趨緩，國內活動持續復甦湧現出遊潮，高速公路局統計2023年國道交通量達3萬5647百萬車公里、通行費255億元，皆創新高，高公局長趙興華表示，去年疫情趨緩且連假多，汽車登記數量也增加等原因，提升國道交通量，目前也在觀察TPASS實施的情形，能否減少交通量，持續觀察國道的變化。

高公局長趙興華說，高速公路是國內公路運輸的大動脈，肩負城際與區域間快速運輸服務的使命，歷年來持續檢討推動各項新建、拓寬及交流道增設改善工程，去年提報國1楊梅至頭份段拓寬計畫等7項建設計畫並奉行政院核定，目前陸續展開工程設計作業。

趙興華指出，今年將續推海空港聯外運輸、高快速公路路網連結及高速公路瓶頸路段改善，包括國1甲、國1楊梅頭份段拓寬及國7等共計17項興建改善工程的規劃設計作業。新建工程方面，去年已完成國2甲、國4豐潭段、國10燕巢交流道、國3接台66北入匝道，及國1汐止交流道增設南入匝道等工程通車。

另外，國1中豐交流道、五股交流道、林口交流道、北外環交流道以及國3金城交流道亦已陸續開工。今年預計將有國1接台74系統交流道、國1中港溪橋改建工程、國3霧峰系統南出匝道及國3接台66等工程完工通車，改善地方交通瓶頸，促進路網運轉效率，以縮短用路人行旅時間。

趙興華提到，去年針對18處重現性壅塞路段進行重點處理，透過大數據資料分析壅塞原因，規畫以短工期、低成本的交通工程對策進行改善，使尖峰時段壅塞比例平均降低6.1％。今年預計再針對國1北向線高架汐止端至汐止系統等18處檢討改善。

為加強重車管理，趙興華指出，去年啟用樹林南磅、后里北磅及田寮北磅等3處動態地磅，全線已啟用7處，另啟用後大貨車遵行免過磅比例達9成，顯示動態地磅能有效減少大貨車過磅所需停等時間。今年將再啟用樹林北磅、後龍北磅以及新營南磅，並在年底完成龍潭北磅、後龍南磅以及新市北磅的建置工作。