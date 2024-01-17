詹姓老翁未婚，是低收入及中度聽障獨居者，家境十分拮据，居住環境老舊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

老翁；家境十分拮据，居住環境老舊，多年前廚房橫梁掉落產生的漏水也無力處理。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

營造業工會拆除舊有屋頂後，鐵工業工會再以鐵材為結構重建。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、勞青處長陳奕翰、修繕協會理事長鄭介維等人前往關心案主。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉高齡80歲詹姓老翁未婚，是低收入及中度聽障獨居者，家境十分拮据，居住環境老舊，多年前廚房橫梁掉落產生的漏水也無力處理，經六腳鄉公所通報社團法人嘉義縣百工修繕利他協會，17日協會正式開工修繕，除整修屋頂，也將粉刷老房子，老屋換新，讓老翁過個好年。

今利用百工修繕利他協會開工機會、修繕，嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、勞青處長陳奕翰、修繕協會理事長鄭介維等人都前往關心案主，與老翁泡茶寒暄，勞青處說，老翁未婚、無子，長年獨居，靠領低收入戶身心障礙補助過生活，偶爾會有外甥女、華山基金會志工前往探視關懷，雖居住環境老舊缺損，但扣除生活支出已力改善生活空間，處境不易。

鄭介維說，本修繕案原有竹子及木材因久敗壞，導致橫梁掉落，不但漏水，屋頂恐有塌陷危機，因此特別請營造業工會拆除舊有屋頂，鐵工業工會再以鐵材為結構重建，最後會請油漆工會進場粉刷，讓整體居住環境煥然一新。

鄭介維說，本修繕案原有的竹子及木材因日久毀壞，導致橫樑掉落屋頂有塌陷危機，因此請營造業工會拆除舊有屋頂，鐵工業工會再以鐵材為結構重建，然後請油漆工會進場粉刷，讓整體居住環境煥然一新。

陳奕翰指出，由工會為成員組成的百工修繕利他協會，集結修繕各業專家職人整合專業資源，成立至今已累積相當的成果，適逢歲末年終，盼詹姓案主有較舒適的環境過好年。

「為善最樂！」翁章梁表示，去年過年前關懷獨居老人就曾造訪過案主，案主年事已高，對於房屋毀損、居住整理相對弱勢，但原生環境有案主熟悉的人事物，居住心境不同，修繕協會此時扮演重要角色，適當改善環境，在年關將至的時刻，得以溫暖詹老先生的心，很感謝協會成員的付出。

鄭介維也指出，弱勢房屋修繕是一件需持續受到重視的議題，希望社會廣大民眾能捐款繼續支持協會。