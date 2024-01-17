今天到周五天氣轉好，各地回溫，周日（21日）起寒流南下，將挑戰入冬最低溫，一路凍到下周四（25日），前中央氣象局長鄭明典貼出地面天氣圖，1032百帕等壓線在台灣上空，是寒流預警；天氣風險公司分析師吳聖宇表示，歐洲模式預報顯示，台北低溫下探5至7度。

鄭明典今天在臉書貼出預報圖，並發文表示「從預報的信心度可以看出來，早早把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號，提醒關注最新天氣訊息。」

鄭明典曾解釋，冷空氣的觀察重點是「1032這條等壓線是否通過台灣上空」，以往預報經驗是1028等壓線不到台灣就不報寒流，1032等壓線接觸台灣，寒流機率就很高，當1032等壓線明顯跨越台灣，就是寒流預警了。

吳聖宇也在臉書發文表示，從歐洲的預報資料來看，明顯有寒流南下的特徵，1032百帕等壓線來到台灣中北部上空，台北上空有機會來到零下3至4度，冷空氣南下現象明顯，模式的低溫預報也很驚人，台北直接報到5至7度，雖然這個溫度還沒經過校驗調整，不過可以顯示將明顯降溫。

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，這波冷空氣目前看來是入冬以來最強，下周一過後降溫很有感，可以用 2016年霸王級寒流那次的情境預做準備。