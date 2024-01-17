Gap攜手迪士尼經典人氣萌寵「史迪奇」推出聯名系列童裝。（Gap提供／朱世凱台北傳真）

CACO全新打造「CACO東區複合旗艦店」，1月20日正式開幕。（CACO提供／朱世凱台北傳真）

農曆新年將至，美式休閒服裝品牌Gap特別邀請品牌好友蔡凡熙、李沐演繹開運新裝。於此同時，Gap也攜手迪士尼經典萌寵—史迪奇，推出聯名童裝系列，結合東方新春文化的設計元素，與小朋友們一起玩轉春日，打造可愛又吉祥的拜年穿搭。

Gap今年春節同樣用一系列紅色系服裝與大家拜年，蔡凡熙身穿Gap紅色Logo連帽外套展現其「紅」運之姿，其中Logo更以龍鱗設計，於細節處呼應年節氛圍，外搭選擇一件金箔色立領棒球外套，象徵新的一年要金光閃閃、發大財；李沐則跳脫大紅色的框架，選擇粉色翻領長袖上衣，下身搭配A字百褶短裙，展現青春活力，最後加上氣勢十足的長版羽絨外套，既可拉長身形比例，又可彰顯出時尚格調。

倆人同時分享獨家開運撇步，蔡凡熙就推薦大家可以去算自己的靈性數字，表示刮刮樂選擇靈性數字會更容易中獎；李沐則會去廟宇參拜並和虎爺換錢母，以求吉祥福氣。當被問及新年願望時，蔡凡熙竟罕見說道：「希望新的一年可以成功脫單！」李沐則笑說：「希望今年能順利考到駕照。」而倆人也共同期許，期望新的一年能帶給粉絲更多戲劇作品和不同的驚喜，此時蔡凡熙便藉機工商，他主演的龍年賀歲電影《還錢》將在2月8日上映，希望粉絲們朋友們敬請期待。

此外，Gap攜手迪士尼中的史迪奇推聯名系列童裝，以經典角色史迪奇、安琪活潑的樣貌為靈感與Gap Logo融合，為男童與女童推出共15款單品，品項包含大學T、帽T、連帽外套、刷毛長褲等。系列設計運用史迪奇調皮、可愛的形象，並結合童趣的印花圖案與新春元素，讓小朋友們在新年期間能夠喜氣滿滿地展現活力。

台灣最大授權服飾品牌CACO同樣在2024年帶來全新氣象，1月20日將於台北市東區開設全台首間複合店—「CACO東區複合旗艦店」，全新金屬科技感店裝，搭配最齊全授權商品，為消費者營造更舒適豐富的購物體驗。旗艦店更以「咖啡結合服飾」為概念，透過期間限定的三眼怪互動打卡牆、超潮可愛互動貼紙，期望能打造假日逛街與休閒打卡的絕佳去處。CACO東區複合旗艦店歡慶開幕祭出「4大企劃」，消費者凡於開幕期間（1月20日至2月14日）至門市出示會員畫面即贈免費咖啡一杯，來店消費滿額再贈「品牌標語帆布包」。

此外，CACO全新授權產品一同登場，多款新品推出限時超值優惠，寒冬首推「授權兩穿雙面外套」以羊羔毛的撞色層次感搭配防風風衣的立領帥氣風格，各式授權角色增添一點可愛感，一共推出五種顏色，原價1790元，優惠價1390元。