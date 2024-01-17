政論節目主持人鄭弘儀。(資料照,粘耿豪攝)

2024總統大選，最終由民進黨「賴蕭配」當選，總統當選人賴清德也透露，藍白兩位總統候選人侯友宜、柯文哲13日當晚都有打電話跟他祝賀。政論節目主持人鄭弘儀加碼爆料，侯打給賴時因故等了15分鐘，侯友宜一直線上等，讓他不禁大讚並直呼侯「不簡單」。

鄭弘儀昨（16）日在政論節目《新聞挖挖哇》中表示，要稱讚一下侯友宜。他進一步提到，賴清德當選當晚，侯、柯都有打電話恭喜賴清德 ，侯有宜先是打電話給潘孟安，而潘孟安要拿電話給賴清德時，因電梯管制無法很快讓賴接聽，中間經過約15分鐘，電話才轉到賴清德手上。

參加同場節目的資深媒體人陳敏鳳聽完後問及「侯友宜一直都沒有掛（電話）、一直等？」 鄭弘儀則接著表示「這不簡單吧」，並表示侯友宜選總統也拿了這麼多票，也是新北市長，竟然在線上一直等一直等。

鄭弘儀表示，最終賴清德與侯友宜通上電話，侯友宜向賴清德恭喜，賴清德則向侯表示，未來新北市政，兩人要一起打拚。