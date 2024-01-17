2024大選落幕，立法院新會期將面臨三黨不過半，立法院長傳出「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘今接受YahooTV《齊有此理》主持人王時齊專訪表示，立法院長讓韓國瑜當好嗎？利弊得失要兩邊看待，政治不是只有一面，這在民眾眼裡是向下沉淪，韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？

柯建銘指出，選舉結果藍白共62席、民進黨51席，這是要面對的，立法院長功能是什麼，重要工作是組織院會，還有外交，立法院長是資深實質的象徵，站在這個角度，並不是立法院長，法案就一路順遂，所以要很務實面對，對我們來說是高度充滿挑戰的局面。

柯建銘表示，民進黨不要祈求違背原則的東西，但要有危機意識。針對正副院長是否可能有「綠白合」？他說，除非民眾黨主動起義來歸，否則若民眾黨和韓國瑜合作，藍白合就是自取其辱和沈淪，國民黨沒有可信賴的，但民眾黨會團進團出，民進黨也必須務實面對。

柯建銘表示，召委方面藍白合也不可能拿到國會任何委員會2席召委，各委員會召委至少有一席，他表示，沒有過半的國會，後面的苦頭才多，這是充滿困難與挑戰的國會，而不是院長是誰的。

柯建銘指出，不用杞人憂天，有理才有力，不用太悲觀，沒過半的國會，過去民進黨執政時期，國會曾在2006年審查2007年總預算，閣揆蘇貞昌、副閣揆蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計畫不能動；換張俊雄當閣揆才過。之後重大建設計畫勢必也會被卡住。

柯建銘表示，其次是法案很難推，兩黨利益基礎完全不同，要過也很困難，副總統賴清德當選後也有說，衝突性法案暫時不提；國民黨曾講過，執政年金改革要重來，還有國安五法等法案，國會過半都會改過來。還會面對到同意權，都是未來的挑戰。

至於是否可能綠白合？柯建銘說，他稍早和民進黨立委許智傑通話時才提醒許，很多話要小心一點，「現在可以立委點名閣揆了？」這要尊重總統；他說，現在如此處境，要慎思發言，要有高度上位思考，立法院要做立法院的事情。