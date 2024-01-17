新北市長侯友宜請假選總統，敗選後今（17）日首度主持市政會議，報告機關研考會坦言，新北市去年施政滿意度民調因選舉受了一些影響，未來市府團隊將持續重視每位市民感受，依照市長指示施政不周之處，會對症下藥全力改善，民調結果預計農曆年後公布。

研考會今以「安居樂業、五星新北」為報告主題，說明侯友宜上任市長5周年施政的重要成果，主委林豐裕並特別介紹去年倡議成立的「基北北桃合作交流平台」，指平台去年2月成立後，目前共有103項合作案，已完成37項、70案持續推動中。

林豐裕說，希望讓好的政策相互交流，推動城市共好，例如「新北好日子愛心大平台」也獲得許多縣市交流、參訪；去年也適逢北台區域發展推動委員會20周年，由新北擔任主辦城市，「幸福保衛站」也擴大到北台八縣市，幫助更多孩子，預計今年1月20市同步啟動。

研考會表示，新北市目前同步推動許多重大建設，如三鶯大橋及中正橋改建於2024年完工、新北市美術館於2024年底至2025年初開館、林口A3計畫道路於2025年完工、淡江大橋及塭仔圳全區於2026年完工，其餘與市民生活相關的捷運建設、河川整治、污水接管、都更三箭、多元社宅、智慧停車、淡北道路等重要建設都要掌握進度，加速持續推動。

侯友宜會後裁示，建設進度落後的要追趕工進，另獲得市民好評的重要活動，如歡樂耶誕城、平溪天燈、萬金石馬拉松、淡水跨河煙火等，都要不斷推陳出新，才能吸引更多青年朋友參加。

而針對新北國三生割頸案，侯友宜說，會全面虛心檢討，社會安全網不要遺忘任何一個人，希望不要再有遺憾的事發生。談及「基北北桃合作交流平台」，侯友宜則希望串起北台灣發展，再拓展到全台灣。重申新北市有優秀政策提供給中央參考推廣到全國，新北永遠都希望能多做一點事，帶頭起示範效果，與中央一起並肩作戰，讓台灣更好。