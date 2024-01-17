一名58歲女性，在日常活動時突察覺左腋下有腫大卡卡的感覺，但沒有明顯不適，也就不以為意，直到後來健檢時才赫然發現，左側乳房及同側腋窩長腫塊，最終確認罹患乳癌第2期。醫師表示，一旦淋巴結腫大有逐漸變大或長達數周都未消退，無論是否有出現伴隨症狀，如疼痛、發燒、體重減輕等，都該警覺是癌症所引起。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君提到，該名女性患者經乳房超音波及乳房動態磁振造影檢查，可清楚發現在左側乳房一處約3.8公分浸潤腫塊，並且在同側腋窩發現有一顆約2公分腫塊，當下即高度懷疑為乳癌且有腋下淋巴結轉移現象，後續轉診至乳房外科進一步切片檢查，最終確認是罹患乳癌第2期。

藉此案例，沈彥君指出，淋巴結是免疫系統的一部分，而淋巴結腫大常見原因多為感染，如細菌、病毒、結核菌、真菌或寄生蟲所致；或是免疫系統疾病，如紅斑性狼瘡、結締組織疾病、類風濕性關節炎等引起。不過一旦淋巴結腫大有逐漸變大或長達數周都沒有消退，無論是否有出現伴隨症狀，如疼痛、發燒、體重減輕等，就得提高警覺恐是癌症所引發的腋下淋巴結腫大。

進一步談及國人女性頭號殺手乳癌，沈彥君表示，其伴隨的不僅是可觸摸的明顯硬塊感，還有乳頭凹陷、乳頭異樣分泌物（尤其是帶血分泌物）、乳房外型改變、乳房局部凹陷或凸出、乳房皮膚有橘皮變化，紅腫或潰爛，同時也得當心腋下淋巴結出現腫大。

面對乳癌，沈彥君提醒，應定期接受乳房X光攝影及乳房超音波檢查，或視情況安排乳房磁振造影檢查，才能把握及早發現及早治療的機會。