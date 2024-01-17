彰化1名有多項前科，入獄多年服完刑後才一年多的陳姓臨時工，去年4月及8月間，因不滿當年官司纏身，竟帶打火機及鞭炮，4天內連炸媽厝派出所、永靖分駐所連，均遭到現場逮捕，法官認定他漠視公權力，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑11月，可改易科罰金。可上訴。

根據判決書，陳姓男子於民國112年4月21日13時24分許，騎乘自行車前往溪湖分局媽厝派出所前，以打火機點燃鞭炮1串後，徒手打開媽厝派出所辦公室窗戶，以將鞭炮往內丟擲，讓當時正在辦公室內的員警受到驚嚇。

未料陳男被送辦後又心生不滿，4月24日17時13分許，又步行至員林分局永靖分駐所前，開啟分駐所自動門後，用打火機點燃鞭炮1串後丟擲到值勤臺前，遭到員警當場逮捕送辦。

法官審理後認定，陳男有多次前科，且於服刑完後一年多又再度犯案，未能尊重依法執行職務之員警，竟於員警受理民眾報案依法執行職務時，以打火機點燃鞭炮往派出所內丟擲，妨害員警執行公務，並使員警心生畏懼，致生危害於安全，漠視公權力，顯然目無法紀，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑11月，可改易科罰金。全案還可上訴。