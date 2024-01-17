新北市淡水區江姓男子與前妻在車上口角，去年12月10日江男在下車離去並萌生歹念，見淡水輕軌竿蓁站旁一樓住宅，廚房鐵窗容易拆卸，持工具拆鐵欄竿、玻璃，進入屋內強盜屋主，持刀劃傷屋主頸部，得手6800元，又屋主趕出家門，警方接戶屋主報案，不到30分鐘逮捕江男，檢察官依強盜罪起訴。

江姓男子佯稱要討債，逼迫正在午睡的屋主掏錢，持屋主廚房內的菜刀，架住屋主頸部，恫稱：「你欠人家錢，有人叫我來跟你討債」，屋主起身隨江男的要求到旁邊拿錢，過程中，江的刀子劃傷屋主頸部。

江得手現金後，為了發洩情緒，竟拿起手中的菜刀在屋內揮舞，毀損桌椅等傢俱，並要求屋主3天內搬離，不然會帶更多人來強盜，而且屋內物品不准搬走，江也只好配合離開，但一出門立刻報警，當警方趕到現場時，屋主正跟在江男後方，及時向員警指述，江男剛剛持刀強盜他，員警在江男身上找到得手的贓款。

被捕後江男坦承爬入屋內，持菜刀拿取財物，晚間8時許，屋主到醫院驗傷，佐證遭江男的刀具畫傷，檢察官調查後，認為江男所犯加重強盜、恐嚇等罪，依法起訴江男。