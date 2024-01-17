婚姻從來不是兩個人的事。一名女網友抱怨，目前和男友正論及婚嫁，對方是台北人，但準婆家卻看不起她是苗栗鄉下人，事實上，自己論家境根本不輸男友家，媽媽在苗栗有1間透天厝、新竹也有2間公寓在出租，比起男方家僅是在台北租房，忍不住怒轟「住在台北就這麼了不起？」。

一名女網友在「匿名公社」發文表示，和男友預定好先登記再補辦婚宴，但男友爸媽卻認為登記的日子太靠近過年不吉利，希望他們能改日期，「其實一直都知道男友爸媽不喜歡我，不想給聘金，還嫌棄我媽要給的嫁妝太少」。

原PO指出，和男友一直都是住在自己媽媽買的公寓裡，她有打算在婚後搬出去，把房子還給媽媽，繼續讓媽媽租給別人收租金，但未來的婆婆卻認為何必再多花錢租房子，「說明白點就是怕她兒子花錢，但婚後本來就該獨立，我媽一直都是靠租金過日子，少我這間她就少一份收入」。

原PO透露，男友是台北人，對方家一直看不起她是苗栗鄉下人，但媽媽不僅在苗栗有1間透天厝，新竹也有2間公寓在出租，反觀男方爸媽則是從以前到現在都在租房子，論家境根本不輸對方，而男友是工程師，自己雖然只是助理，但也是靠自己努力賺錢，「男友跟他爸媽吵好幾次了，但都沒什麼用，長輩為什麼一定要干預小孩的感情和婚事？每次都只會說門當戶對門當戶對，我們家到底那點輸他們？住在台北就這麼了不起？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「不要嫁，不要嫁，不要嫁！嫁了你就要加入靠北婆家社群了，婚前腦子進的水，就是婚後流的淚」、「嫁了妳的人生就完了，再觀察個幾年吧」、「嫁人也要看對方父母，這是真的。感情不是兩個人的事而已」、「的確門不當戶不對，你男友家境太爛了，最好換一個」。